Каминский назвал лидера мужской сборной России по биатлону
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«Такого явного лидера в команде нет. Если судить по статусности — конечно, это Логинов», — рассказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
При этом он отметил, что Логинов не подтвердил свой статус результатами в минувшем сезоне.
«В частности, Эдуард Латыпов. Наверное, Эдуард больше проявлял себя как лидер», — добавил Каминский.
По мнению Каминского, следующим лидером команды может стать Карим Халили.
Ранее Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате России.