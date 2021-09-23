Каминский назвал лидера мужской сборной России по биатлону

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Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский предположил, кто может стать лидером мужской команды в сезоне-2021/22.
Каминский назвал лидера мужской сборной России по биатлону
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«Такого явного лидера в команде нет. Если судить по статусности — конечно, это Логинов», — рассказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

При этом он отметил, что Логинов не подтвердил свой статус результатами в минувшем сезоне.

«В частности, Эдуард Латыпов. Наверное, Эдуард больше проявлял себя как лидер», — добавил Каминский.

По мнению Каминского, следующим лидером команды может стать Карим Халили.

Ранее Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате России.

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