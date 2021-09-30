Журова назвала психологическим давлением слова Бё в адрес Логинова

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала высказывание норвежского биатлониста Тарьея Бё в адрес россиянина Александра Логинова.

«Идёт намеренное давление перед Олимпийскими играми. К сожалению, когда происходят какие-то события с иностранными спортсменами, об этом не вспоминают. Почему-то никто не называет таких людей мошенниками. А стоит россиянину получить «красный флажок» в системе ADAMS за неявку на сдачу допинг-пробы, как его моментально начинают обвинять в употреблении запрещённых препаратов. Какой бы это ни был вид, отношение к нашим атлетам стереотипное. Увы, России долго ещё это терпеть. И ладно если человека уличили в нарушении, но случается и такое, когда страдают ни в чём не повинные люди, как, например, Даниил Медведев на Олимпийских играх в Токио. Это психологическое давление», — сказала Журова в интервью RT.

Ранее Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира.