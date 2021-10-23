Скончался олимпийский чемпион по лыжным гонкам Веденин

После продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин.

Спортсмен умер 22 октября, сообщает «Чемпионат».

Веденин был первым советским лыжником, который выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх.

Победу он одержал на Играх 1972 года в Саппоро (Япония) в гонке на 30 км.

Также в активе Веденина — серебряная и бронзовая награды Олимпийских игр в марафоне.

Похороны спортсмена пройдут в его родной деревне в Тульской области.

Ранее сообщалось, что генеральный директор спортивного комплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий умер на 50-м году жизни от осложнений после перенесённого коронавируса.