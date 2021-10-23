Умер гендиректор спорткомплекса «Олимпийский» Гурецкий
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте компании «Киевская площадь», которой принадлежит спорткомплекс.
«Скончался Юрий Борисович Гурецкий» — сказано в сообщении.
На протяжении многих лет он возглавлял акционерное общество «Спортивный комплекс «Олимпийский». Руководство и коллектив Группы компаний «Киевская площадь» принесли соболезнования родным и близким Гурецкого.
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