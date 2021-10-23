Умер гендиректор спорткомплекса «Олимпийский» Гурецкий

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Генеральный директор спортивного комплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий умер на 50-м году жизни от осложнений после перенесённого коронавируса.
Умер гендиректор спорткомплекса «Олимпийский» Гурецкий
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте компании «Киевская площадь», которой принадлежит спорткомплекс.

«Скончался Юрий Борисович Гурецкий» — сказано в сообщении.

На протяжении многих лет он возглавлял акционерное общество «Спортивный комплекс «Олимпийский». Руководство и коллектив Группы компаний «Киевская площадь» принесли соболезнования родным и близким Гурецкого.

Ранее стало известно, что советский актёр Волдемар Лобиньш скончался на 84-м году жизни.

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