Умер актёр Волдемар Лобиньш

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Советский актёр Волдемар Лобиньш скончался на 84-м году жизни.
Умер актёр Волдемар Лобиньш
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление племянника артиста Эдвина Лобиньша в Facebook.

«Вот и ещё один жизненный этап завершился. Вчера ушёл из жизни мой дядя Владимир Лобиньш (многим известный как Voldemars Stars). Вечная память!» — написал он.

Лобиньш сыграл в таких картинах, как «Заговор послов», «Сильные духом», «Утро долгого дня», «Республики Вороньей улицы», «Ключи от рая», «Последний рейс «Альбатроса» и т.д.

Ранее ФАН писало, что в возрасте 74 лет умер актёр Валерий Долженков.

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