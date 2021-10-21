Умер актёр Волдемар Лобиньш
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление племянника артиста Эдвина Лобиньша в Facebook.
«Вот и ещё один жизненный этап завершился. Вчера ушёл из жизни мой дядя Владимир Лобиньш (многим известный как Voldemars Stars). Вечная память!» — написал он.
Лобиньш сыграл в таких картинах, как «Заговор послов», «Сильные духом», «Утро долгого дня», «Республики Вороньей улицы», «Ключи от рая», «Последний рейс «Альбатроса» и т.д.
Ранее ФАН писало, что в возрасте 74 лет умер актёр Валерий Долженков.