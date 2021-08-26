Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Шадрин
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- РИА Новости
«Хоккейный клуб «Спартак» приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека», — говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.
Шадрин является двукратным чемпионом Олимпийских игр. В составе сборной СССР спартаковец завоевал золото Саппоро-1972 и Инсбрука-1976. Также Шадрин является пятикратным чемпионом мира, трёхкратный чемпион СССР в составе «Спартака».
Ранее сообщалось, что экс-хоккеист ряда клубов НХЛ Джимми Хейз скончался на 32-м году жизни.