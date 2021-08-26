Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Шадрин

Короткая ссылка
Бывший хоккеист московского «Спартака» и сборной СССР Владимир Шадрин умер на 74-м году жизни.
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Шадрин
  • © Юрий Сомов
  • РИА Новости

«Хоккейный клуб «Спартак» приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека», — говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

Шадрин является двукратным чемпионом Олимпийских игр. В составе сборной СССР спартаковец завоевал золото Саппоро-1972 и Инсбрука-1976. Также Шадрин является пятикратным чемпионом мира, трёхкратный чемпион СССР в составе «Спартака».

Ранее сообщалось, что экс-хоккеист ряда клубов НХЛ Джимми Хейз скончался на 32-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить