Ушёл из жизни пятикратный чемпион мира по фехтованию Путятин

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Бывший член сборной СССР по фехтованию Виктор Путятин скончался в возрасте 80 лет.
Ушёл из жизни пятикратный чемпион мира по фехтованию Путятин
  • © Борис Елин
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России. Путятин был членом сборной СССР с 1964 по 1972 год. За это время он дважды становился серебряным медалистом Олимпийских игр в командном первенстве по фехтованию на рапирах, а также пятикратным чемпионом мира.

В 1980 году Путятин стал членом исполнительного комитета Международной федерации фехтования, где проработал четыре года.

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