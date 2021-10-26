Адвокат Марадоны считает, что Диего умер в результате плохого лечения

Матиас Морла, бывший адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, дал суду новые показания по поводу гибели своего клиента.

«Врачами было сделано много ошибок, потому что Диего умер, они раздували и раздували беднягу, пока его сердце не взорвалось. Ранее я проинформировал всех о состоянии Диего. Но после его смерти мы поняли, что это произошло из-за количества воды, скопившейся в его теле. Решение семьи лечить Марадону дома было сумасшедшим. Врачи настаивали на том, чтобы он оставался в клинике», — цитирует Морлу FOX Sports.

Он также добавил, что футболиста бросили дочери.

Марадона скончался в 2020 году в возрасте 60 лет от отёка легких, вызванного сердечной недостаточностью.

Ранее Хайкин прокомментировал попадание в расширенный список сборной России.