Адвокат Марадоны считает, что Диего умер в результате плохого лечения

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Матиас Морла, бывший адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, дал суду новые показания по поводу гибели своего клиента.
Адвокат Марадоны считает, что Диего умер в результате плохого лечения
  • AP

«Врачами было сделано много ошибок, потому что Диего умер, они раздували и раздували беднягу, пока его сердце не взорвалось. Ранее я проинформировал всех о состоянии Диего. Но после его смерти мы поняли, что это произошло из-за количества воды, скопившейся в его теле. Решение семьи лечить Марадону дома было сумасшедшим. Врачи настаивали на том, чтобы он оставался в клинике», — цитирует Морлу FOX Sports.

Он также добавил, что футболиста бросили дочери.

Марадона скончался в 2020 году в возрасте 60 лет от отёка легких, вызванного сердечной недостаточностью.

Ранее Хайкин прокомментировал попадание в расширенный список сборной России.

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