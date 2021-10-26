Хайкин прокомментировал попадание в расширенный список сборной России

Голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России по футболу на матчи отборочного цикла ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

«Мне Виталий Витальевич Кафанов сегодня утром позвонил и предупредил, потому вызов не был сюрпризом. Я не думаю об этом, а просто делаю свою работу. Выхожу на каждый матч, показываю свой уровень. Безусловно, попасть в сборную было одной из моих целей. Хоть это расширенный список, тем не менее мне приятно, что за мной следят. С кем знаком из расширенного списка сборной? В принципе, знаком со всеми ребятами 1995 года рождения — с Лёшей Миранчуком, со Славой Караваевым. Ещё с Ильей Лантратовым пару раз пересекались. В сборной отличные вратари. Но это всего лишь расширенный список. Не стоит заострять внимание, будто меня уже вызвали. Конечно, приятно, но 1 ноября узнаем окончательное решение», — сказал Хайкин в интервью «Матч ТВ».

26-летний вратарь впервые был вызван в сборную России.

Ранее Мирзоян назвал логичным отсутствие Дзюбы в расширенном списке сборной России.