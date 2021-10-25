Мирзоян назвал логичным отсутствие Дзюбы в расширенном списке сборной России

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Ветеран московского «Спартака» Александр Мирзоян высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в расширенном составе сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022.
Мирзоян назвал логичным отсутствие Дзюбы в расширенном списке сборной России
  • РИА Новости

«Отсутствие Дзюбы весьма логично для Карпина. Артём сразу дал понять, что играть не хочет, нет у него сил на это. После нескольких матчей сборная чувствует себя прекрасно и без Дзюбы. Помимо этого, Карпин такой тренер, который ценит игровой тонус футболистов, а Дзюба давно за сборную не выступал. Думаю, Дзюба был бы лишним игроком. Карпин привлекает молодёжь, чтобы они показывали себя скаутам из Европы, потом становились лидерами европейских команд. По-настоящему мы это сможем оценить лишь через несколько лет. Сборная России выглядит укомплектованной, нам по силам ехать на чемпионат мира и бороться там до последнего», — цитирует Мирзояна Sport24.

Во время ноябрьского окна российская сборная проведет два матча. 11 ноября в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина примет Кипр. Начало поединка — 20:00 мск. А 14 ноября россияне сыграют с хорватами в Сплите. Начало матча — 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что футболист «Крыльев» Ежов был шокирован попаданием в расширенный список сборной России.

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