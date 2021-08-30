Объявил Сочи столицей зимней Олимпиады, привёз Месси в Пекин и раскритиковал Болта: чем запомнился президент МОК Рогге

29 августа в возрасте 79 лет скончался восьмой президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге. Он руководил организацией с 2001 по 2013 год. На время его правления пришлись в том числе избрание Сочи столицей зимних Игр и появление юношеских Олимпиад. О вкладе Рогге в мировой спорт — в материале RT.

Жак Рогге родился в Генте в 1942 году, во время немецкой оккупации Бельгии. В том же году в Брюсселе умер действующий на тот момент президент Международного олимпийского комитета Анри де Байе-Латур. Спустя 69 лет Рогге станет вторым бельгийцем, который занял этот пост.

Будущий глава олимпийского движения родился в спортивной семье. Его отец занимался лёгкой атлетикой и греблей, а дед был велогонщиком. Связал свою жизнь со спортом и Рогге. В молодости он играл в регби и входил в сборную своей страны, но ярче всего себя проявил в парусном спорте. Рогге 16 раз становился чемпионом Бельгии, побеждал на чемпионате мира и три раза участвовал в Олимпийских играх, где его лучшим результатом стало 14-е место в 1972 году. При этом основным занятием Рогге была спортивная медицина — в своём родном городе он выучился на ортопедического хирурга.

Закончив спортивную карьеру, Рогге занялся спортивной политикой. Почти сразу же ему пришлось встретиться с первыми трудностями. Он возглавил бельгийскую делегацию на Олимпийских играх в Москве и столкнулся с большим давлением со стороны правительства, которое намеревалось поддержать бойкот со стороны США. Тем не менее бельгийцы приняли участие и выступили под олимпийским флагом. К слову, однажды Рогге признался, что восхищался картиной «Чёрный квадрат» Казимира Малевича.

Рогге продолжал руководить олимпийской сборной Бельгии в течение всего последующего десятилетия. В 1989-м он возглавил Национальный олимпийской комитет, в следующем году был избран главой Европейских олимпийских комитетов, а ещё спустя год стал членом МОК.

Карьера бывшего бельгийского яхтсмена и врача стала развиваться так стремительно, что вскоре его стали воспринимать как вероятного преемника Хуана Антонио Самаранча, самого известного и деятельного президента МОК после Пьера де Кубертена. В 2001 году, когда срок полномочий испанского функционера подошёл к концу, Рогге уверенно победил на выборах среди всех гораздо более опытных кандидатов, в числе которых был и президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд.

В качестве главы МОК Рогге был совершенно не похож на своего предшественника, который требовал, чтобы к нему обращались «Ваше превосходительство», и останавливался в самых роскошных гостиницах.

Демократичность и простота были основными принципами Рогге, которыми он руководствовался во главе олимпийского движения. Именно при нём МОК взял курс на сокращение расходов при организации Олимпийских игр, на сдерживание числа участников соревнований и видов спорта, представленных в программе.

Важным наследием Рогге стали юношеские Олимпийские игры, впервые прошедшие в 2010 году в Сингапуре. Эти соревнования скорее выполняют социальную и гуманитарную функцию, чем политическую и экономическую, в чём нередко обвиняли «взрослые» Игры в предшествующие десятилетия.

Отношение Рогге к спортсменам ярко характеризует один из эпизодов, произошедших во время Олимпийских игр в Пекине. Тогда футбольный клуб «Барселона» отказывался отправлять на соревнования свою восходящую звезду Лионеля Месси. Главе МОК пришлось вмешаться и напомнить, что молодого форварда может ждать дисквалификация, его не отпустят в сборную. В итоге он присоединился к ней и стал олимпийским чемпионом. Впрочем, не всегда Рогге был на одной волне со спортсменами — однажды он укорил Усэйна Болта за то, что тот слишком ярко праздновал свои победы и не выказывал должного уважения соперникам, но тогда функционера самого обвинили в слишком старомодном отношении к эмоциям чемпиона.

Другой критики в сторону Рогге тоже хватало, хотя и доставалось ему заметно меньше, чем предшественнику и преемнику Томасу Баху. Западные СМИ чаще всего были недовольны тем, что МОК допустил проведение Олимпийских игр в Пекине и Сочи, на что президент отвечал, что внутренние дела Китая и России не должны касаться спорта. В его эпоху также прогремели коррупционный скандал 2002 года и громкие допинговые разоблачения в 2006-м, но они не повлияли на имидж самого Рогге, который как раз считал борьбу с допингом любыми методами своей приоритетной задачей.

В 2013 году подошёл к концу срок полномочий Рогге. Одним из последних событий, произошедших во время его президентства, стало объявление Токио столицей Олимпийских игр 2020 года. Рогге скончался спустя несколько недель после того, как эти соревнования, на которые он не приехал впервые с 1968 года, с большим трудом всё-таки состоялись.