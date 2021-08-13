Колосков назвал плюсы российской заявки на проведение ОИ-2036

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выделил положительные моменты в возможном проведении летних Олимпийских игр 2036 года в России.

«Россия полностью готова к проведению Олимпиады. Чемпионат мира по футболу это наглядно доказал. Тогда многие в руководстве ФИФА неслучайно признали его лучшим в истории. Нет сомнений, что мы, как никто другой, умеем организовать крупный турнир, обеспечить безопасность участников, встретить гостей. Всё это является важными плюсами отечественной заявки», — сказал Колосков в беседе RT.

Он отметил, что являлся членом заявочного комитета ЧМ-2018 и знает, что международное сообщество с интересом относится к России.

«Поэтому тут важно всё-таки разделять политиков и спортивных чиновников. Последние в большинстве своём исходят именно из интересов спорта, а не конъюнктуры», — добавил Колосков.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна рассматривает возможность проведения ОИ-2036. Принять соревнования могут Санкт-Петербург и Казань.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, чего не хватает России для успешного выступления на ОИ-2036.