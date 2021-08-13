Покровская рассказала, чего не хватает России для успешного выступления на ОИ-2036

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поделилась мнением о проблемах, способных помешать успешному выступлению на Олимпийских играх 2036 года, проведение которых рассматривается в стране.

«Как работали, так и будем работать, и тут даже неважно, где пройдёт Олимпиада. Но если говорить о проблемах, спортивных баз у нас явно недостаточно. В водных видах, например, не хватает бассейнов. Даже в Москве нет такого бассейна, в котором можно было бы проводить крупнейшие международные соревнования типа чемпионатов мира и Европы. Что уж говорить о регионах… С бассейнами в России просто аврал», — сказала Покровская RT.

Она отметила, что в Сибири нет практически бассейнов, соответствующих международным стандартам.

«Не хватает мест, где могла бы готовиться сборная и где можно было бы организовывать соревнования. Поэтому над инфраструктурой в преддверии ОИ-2036 необходимо поработать», — добавила Покровская.

Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения ОИ-2036. Принять соревнования могут Санкт-Петербург и Казань.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможной подаче российской заявки на проведение ОИ-2036.