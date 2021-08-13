Колосков о подаче Россией заявки на проведение ОИ-2036: главное, не попадать в допинговые скандалы
- РИА Новости
«Через два года все санкции с России снимут, и мы спокойно сможем проводить любые турниры. Главное в этот срок — соблюдать все правила и ни в коем случае не попадать в допинговые скандалы. Нужно выполнять все шаги, прописанные в дорожной книге по восстановлению ВФЛА. Повторюсь, нашим спортсменам важно оставаться «чистыми». Второй момент — до проведения ОИ-2036 осталось целых 15 лет. Думаю, за это время сменится несколько президентов МОК. Считаю, у нас есть все шансы получить Игры и провести их на высочайшем уровне», — сказал Колосков RT.
Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения ОИ-2036. Принять соревнования могут Санкт-Петербург и Казань.
Ранее в Госдуме предложили провести ОИ-2036 в нескольких городах России.