Колосков о подаче Россией заявки на проведение ОИ-2036: главное, не попадать в допинговые скандалы

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о подаче заявки на проведение в стране летних Олимпийских игр 2036 года.
Колосков о подаче Россией заявки на проведение ОИ-2036: главное, не попадать в допинговые скандалы
  • РИА Новости

«Через два года все санкции с России снимут, и мы спокойно сможем проводить любые турниры. Главное в этот срок — соблюдать все правила и ни в коем случае не попадать в допинговые скандалы. Нужно выполнять все шаги, прописанные в дорожной книге по восстановлению ВФЛА. Повторюсь, нашим спортсменам важно оставаться «чистыми». Второй момент — до проведения ОИ-2036 осталось целых 15 лет. Думаю, за это время сменится несколько президентов МОК. Считаю, у нас есть все шансы получить Игры и провести их на высочайшем уровне», — сказал Колосков RT.

Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения ОИ-2036. Принять соревнования могут Санкт-Петербург и Казань.

Ранее в Госдуме предложили провести ОИ-2036 в нескольких городах России.

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