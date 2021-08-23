Шестаков рассказал, когда самбо может быть включено в программу Олимпийских игр

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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал, когда самбо может войти в программу летних Олимпийских игр.
Шестаков рассказал, когда самбо может быть включено в программу Олимпийских игр
  • © Международная федерация самбо (FIAS)

«Учитывая тот факт, что программа Игр в Париже уже закрыта, нам придётся работать над следующими Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе. Все нам говорят, что это невозможно, но те же самые речи звучали и о признании МОК, причём это были самые высокие спортивные чиновники. Когда человек хочет что-то делать, то он работает, а если не хочет, то всегда сваливает всё на политику», — сказал Шестаков в интервью RT.

По словам главы FIAS, он получал хорошие отзывы о самбо, когда оно появилось в программе Европейских игр в 2015 году.

«Дальше загадывать не будем, но надеемся, что рано или поздно самбо станет олимпийским видом, потому что на сегодняшний день это один из самых интересных, динамичных и технически оснащённых видов спорта. Это говорим не только мы, но и спортивные журналисты, которые впервые освещали самбо на Европейских играх в 2015 году. Уже тогда те, кто впервые столкнулся с самбо, признавались, что вид спорта им нравится больше, чем другие виды единоборств», — добавил Шестаков.

Ранее сообщалось, что российские самбисты выиграли пять золотых медалей на Кубке президента FIAS.

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