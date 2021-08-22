Российские самбисты выиграли пять золотых медалей на Кубке президента FIAS

Сборная России по самбо завоевала пять золотых медалей на первом Кубке президента Международной федерации самбо (FIAS) в Санкт-Петербурге.

Отечественные спортсмены победили в весовых категориях до 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг и абсолютной, а ещё один завоевал бронзу в дивизионе до 58 кг.

Каждый из победителей соревнований получил по $10 тыс., а серебряные и бронзовые призёры — по $7 тыс. и 5 тыс. соответственно.

До 58 кг. 1. Вахтанг Чидрашвили (Грузия). 2. Акмалиддин Каримов (Таджикистан). 3. Саян Хертек (Россия) и Азат Аманбеков (Киргизия).

До 64 кг. 1. Савва Каракизидис (Греция). 2. Хомиджон Муминов (Узбекистан). 3. Григор Мхитарян (Армения) и Парассат Жумабай (Казахстан).

До 71 кг. 1. Никита Клецков (Россия). 2. Сарбон Эрназаров (Узбекистан). 3. Нурбол Сериков (Казахстан) и Миндия Лилуашвили (Грузия).

До 79 кг. 1. Уали Куржев (Россия). 2. Улугбек Рахмонов (Узбекистан). 3. Бесариони Берулава (Грузия) и Иван Харков (Болгария).

До 88 кг. 1. Сергей Рябов (Россия). 2. Ихтиёр Эшмуродов (Узбекистан). 3. Садр Боев (Таджикистан) и Давит Григорян (Армения).

До 98 кг. 1. Антон Коновалов (Россия). 2. Андрей Казусёнок (Белоруссия). 3. Арман Аванесян (Армения) и Сейду Нжимулух (Камерун).

Свыше 98 кг. 1. Артём Осипенко (Россия). 2. Бека Бердзенишвили (Грузия). 3. Темирлан Колбай (Казахстан) и Дмитрий Хохлов (Белоруссия).

В турнире приняли участие сильнейшие самбисты из 21 государства: Армения, Белоруссия, Болгария, Венесуэла, Греция, Грузия, Иран, Испания, Казахстан, Камерун, Корея, Киргизия, Марокко, Молдавия, Россия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Франция, Хорватия.

Ранее президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Радмир Габдуллин назвал заслугой российского лидера Владимира Путина признание самбо олимпийским видом спорта.