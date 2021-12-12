Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Шаров

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Советский фехтовальщик, олимпийский чемпион Игр-1964 Юрий Шаров ушёл из жизни в возрасте 82 лет.
Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Шаров
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Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России. Помимо победы на Олимпиаде 1964 года в командной рапире, в этой же дисциплине Шаров становился серебряным призёром Олимпиады-1968. Помимо этого, фехтовальщик пять раз был чемпионом мира в командной рапире.

После окончания спортивной карьеры Шаров трудился преподавателем и заведующим кафедрой физкультуры в Саратовском педагогическом институте, а также тренером сборной России.

Ранее сообщалось, что Усманов был переизбран на пост главы Международной федерации фехтования.

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