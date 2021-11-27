Усманов переизбран на пост главы Международной федерации фехтования

Короткая ссылка
Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов переизбран на свой пост.
Усманов переизбран на пост главы Международной федерации фехтования
  • РИА Новости

«Для меня большая честь быть переизбранным на пост президента FIE при поддержке нашей международной фехтовальной семьи», — цитирует Усманова пресс-служба федерации.

По словам Усманова, фехтование как глобальный вид спорта сегодня сильнее, чем когда-либо. Программы поддержки FIE способствовали динамичному развитию и росту популярности фехтования.

Выборы состоялись на конгрессе организации в швейцарской Лозанне.

Усманов впервые был избран президентом FIE в 2008 году.

Ранее сообщалось, что российские шпажисты победили на этапе Кубка мира в Берне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить