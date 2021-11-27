Усманов переизбран на пост главы Международной федерации фехтования

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов переизбран на свой пост.

«Для меня большая честь быть переизбранным на пост президента FIE при поддержке нашей международной фехтовальной семьи», — цитирует Усманова пресс-служба федерации.

По словам Усманова, фехтование как глобальный вид спорта сегодня сильнее, чем когда-либо. Программы поддержки FIE способствовали динамичному развитию и росту популярности фехтования.

Выборы состоялись на конгрессе организации в швейцарской Лозанне.

Усманов впервые был избран президентом FIE в 2008 году.

Ранее сообщалось, что российские шпажисты победили на этапе Кубка мира в Берне.