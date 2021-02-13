Олимпийское золото, 31 мировой рекорд и дуэль с Жаботинским: каким мир запомнит Юрия Власова

В Москве на 86-м году жизни скончался легендарный тяжелоатлет Юрий Власов. По словам генерального секретаря ФТАР Александра Кишкина, его смерть стала для семьи полной неожиданностью, поскольку олимпийский чемпион в последнее время ничем не болел и хорошо себя чувствовал. Прощание с прославленным атлетом пройдёт 16 февраля в храме Боткинской больницы. 31 мировой рекорд, дуэль с Леонидом Жаботинским на ОИ-1964 в Токио и признание со стороны Арнольда Шварценеггера — RT вспоминает, какой след оставил Власов в истории спорта.

«Сегодня утром он был бодр и с удовольствием позавтракал»

О смерти олимпийского чемпиона Юрия Власова на 86-м году жизни сообщил в субботу президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов. По его словам, легендарный спортсмен скончался утром.

«Юрий внёс величайший вклад в мировой спорт и, конечно же, в тяжёлую атлетику. Олицетворял не просто спорт, был ярким примером для подражания и как писатель, и как политик. Его вклад в советский спорт и тяжёлую атлетику неоценим», — приводит слова функционера РБК-Спорт.

В свою очередь, генеральный секретарь федерации Александр Кишкин рассказал, что его смерть стала полной неожиданностью и серьёзным ударом для семьи.

«Сегодня утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так всё сложится, он год назад перенёс операцию, но полностью восстановился после неё. Юрий Петрович ничем не болел в последнее время — ни простудными заболеваниями, ни коронавирусом», — цитирует Кишкина ТАСС.

По словам функционера, прощание с олимпийским чемпионом и четырёхкратным чемпионом мира состоится 16 февраля в храме Боткинской больницы в Москве.

Подтвердил информацию о смерти Власова и известный стронгмен Михаил Кокляев, которому о трагедии сообщил другой выдающийся тяжелоатлет Вячеслав Клоков.

«Даже не стал никому звонить, чтобы уточнять что-то. Это утрата. Отламываются весомые куски от корабля. Наша задача — не ударить в грязь лицом. Надо морально и нравственно соответствовать вещам, которыми обладал Юрий Петрович. Стараюсь жить за правильный смысл, даже не бороться. Хочу сохранить традиции советского спорта, которые больше олицетворяют в себе мужество», — приводит слова Кокляева «Спорт-Экспрес».

«Мой спорт — не любительский, это был поединок со смертью»

Власов был одним из самых известных спортсменов. Известный факт: олимпийского чемпиона называл своим кумиром Арнольд Шварценеггер. А его дуэль с Леонидом Жаботинским на Олимпийских играх — 1964 навсегда вошла в историю мирового спорта.

Стать легендой тяжёлой атлетики Власову не помешало даже голодное детство, которое пришлось на военные годы. Позже обладатель 31 мирового рекорда даже признавался, что из-за недоедания в возрасте восьми лет облысел.

Тем не менее отличная генетика помогала Юрию Петровичу добиваться успеха практически во всех видах спорта, которыми он занимался, будь то лёгкая атлетика или лыжные гонки. А во время учёбы в Саратовском Суворовском военном училище физически развитый молодой человек впервые попробовал себя в тяжёлой атлетике.

Результат не заставил себя ждать. Будущий олимпийский чемпион с лёгкостью отрывал от пола неподъёмные штанги и играючи брал всё больший вес. В 1957-м начинающий спортсмен побил рекорд СССР в рывке и толчке. Всего за карьеру он установит 41 национальный рекорд. А в 1959-м Юрий Петрович впервые выиграл первенство СССР.

Так в мировой тяжёлой атлетике началась эра Власова, которая продолжалась до 1964-го. За это время он стал четырёхкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы, а также пять раз поднимался на высшую ступень пьедестала почёта в первенстве страны. Звёздный час для уроженца Макеевки — Олимпийские игры — 1960, на которых он был знаменосцем сборной. На помосте Власов не оставил никаких шансов американцам Джеймсу Брэдфорду и Норберту Шемански.

Спустя четыре года в Токио Власов намеревался повторить свой успех и стать первым в истории тяжёлой атлетики двукратным олимпийским чемпионом. В его успехе не сомневался практически никто. Неслучайно спортсмена, чьё имя гремело на весь мир, вновь назначили знаменосцем. Главным соперником Юрия Петровича был его соотечественник Леонид Жаботинский, но у него, казалось, не было шансов.

Понимал это и сам спортсмен. Поэтому во время соревнований он пошёл на хитрость. Перед последним упражнением, к которому Власов подошёл лидером, Жаботинский всячески давал понять оппоненту, что обессилен и не готов продолжать борьбу.

«Всем своим видом я демонстрировал, что отказываюсь от борьбы за золото и даже снизил начальный вес. Власов, почувствовав себя хозяином помоста, ринулся покорять рекорды и… срезался», — рассказывал позже Леонид Иванович.

Действующий чемпион поймал наживку и сконцентрировался на покорении нового мирового рекорда. Поднять штангу не удалось, но Власов ушёл с помоста в полной уверенности в собственной победе.

«Навстречу поднимался Жаботинский. И потом случилось то, чего я не ожидал. Он взял вес, который сразу вывел его на первое место», — вспоминал Власов.

Так Юрий Петрович лишился олимпийского золота. Потерпев болезненное поражение, обладатель 41 мирового рекорда объявил об уходе из спорта, но позже ненадолго вернулся и в 1967-м даже установил последний для себя рекорд СССР.

После окончания карьеры Власов сконцентрировался на писательской деятельности. В 1964-м вышел первый сборник его рассказов «Себя преодолеть». Следом увидели свет повесть «Белое мгновение» и роман «Солёные радости». В 1973-м была опубликована книга «Особый район Китая 1942—1945», которую он написал под псевдонимом отца, журналиста, разведчика и дипломата.

В 1985-м олимпийский чемпион вернулся в спорт и возглавил Федерацию тяжёлой атлетики СССР. Впрочем, на этом посту Юрий Петрович проработал всего два года, после чего занял должность президента Федерации атлетической гимнастики СССР.

В конце 80-х легендарный тяжелоатлет занялся политикой. В 1989-м он был избран народным депутатом СССР. При этом он не стеснялся критиковать власть и осенью того же года вышел из КПСС. С 1993-го по 1995-й Власов был депутатом уже Государственной думы РФ. Наконец в 1996-м Юрий Петрович баллотировался на пост президента страны, но набрал лишь 0,2% голосов избирателей и занял девятое место.

Потерпев неудачу, олимпийский чемпион ушёл из политики и практически исчез из информационного пространства. Тем не менее ещё в 2011 году он признавался, что продолжает заниматься спортом и даже поднимает 185 килограммов.

«Сказать, что здоровье всегда было блестящим, нельзя, я перенёс три страшные операции: опухоль на руке от удара штангой и две операции на позвоночнике, когда уже и родных предупредили, что я вряд ли выживу. Но и мой спорт был не любительский, это была не забава, это был поединок со смертью», — объяснял Власов.

Он был кумиром миллионов спортсменов

Невосполнимой потерей смерть легендарного спортсмена стала и для людей, которые лично знали его. Так, олимпийский чемпион 1996 года Андрей Чемеркин посетовал, что с уходом Власова закончилась эпоха великой советской тяжёлой атлетики.

«В нашем супертяжёлом весе он считался долгожителем, очень грустно, что такая легенда ушла из жизни. Не так давно умер Леонид Жаботинский, сегодня Юрий Власов», — приводит слова Чемеркина ТАСС.

В свою очередь, олимпийский чемпион — 1976 Давид Ригерт вовсе назвал Юрия Петрович «основоположником российской тяжёлой атлетики».

«Я его хорошо знал, мы его любили. Я с Власовым вместе работал. Очень жалко, но что поделать, он прожил хорошую жизнь. Безусловно, он был кумиром миллионов спортсменов», — подчеркнул Ригерт.

Наконец, главный тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике Олег Писаревский вспомнил, как Власов, будучи руководителем советской федерации, предсказал, что специалист в будущем возглавит отечественную национальную команду.

«Мне посчастливилось встретиться со своим кумиром летом 1987 года, когда в моём родном Архангельске проходил чемпионат Советского Союза по тяжёлой атлетике. Мы с ним общались на протяжении двух дней. Он больше говорил, а я слушал. Перед тем как покинуть Архангельск, сделали совместную фотографию, которую подписал великий штангист: «Олегу Глебовичу на память и с пожеланиями побед. Не сомневаюсь, что Вы будете главным тренером сборной СССР по тяжёлой атлетике. 03.07.1987. Архангельск», — рассказал тренер.