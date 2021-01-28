В Ирландии в результате уличной драки погиб 16-летний футболист

Футболист ирландского клуба «Богемианс» Джош Данн погиб в результате уличной драки в Дублине.

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Спортсмен попытался разнять потасовку, возникшую в результате кражи велосипеда на улице 20-летним мужчиной. В ходе перепалки Данн получил несколько ножевых ранений. 16-летний юноша был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

«Джош был талантливым молодым игроком, по которому будут скучать как его партнёры по команде, так и тренеры. Искренне соболезнуем всем членам его семьи и друзьям», — гласит сообщение клуба.

Ранее сообщалось, что между Лукаку и Ибрагимовичем произошёл конфликт в матче «Интер» — «Милан».