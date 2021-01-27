«Хороший, добрый и открытый парень»: что известно о гибели 21-летнего бывшего футболиста «Иртыша» Дробыша

В Омске убит бывший футболист местного «Иртыша» Егор Дробыш. Спортсмен получил несколько ножевых ранений в результате ночного нападения на улице. По данным СМИ, камер наблюдения, которые могли бы зафиксировать преступление, возле места происшествия не оказалось. Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело.

В ночь на 27 января в Омске трагически погиб бывший футболист «Иртыша» Егор Дробыш. Он скончался в возрасте 21 года. По предварительным данным, полузащитник умер от удара ножом в сердце. Правоохранительными органами возбуждено два уголовных дела.

Утром в среду о несчастном случае с поножовщиной рассказал один из городских пабликов Омска в соцсети «ВКонтакте». Пользователь по имени Денис Мельчаков сообщил, что ночью произошло нападение на его брата и его друга. В результате один из них оказался госпитализирован, а другой погиб.

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«Вчера, 26 января, в период с 23 часов до полуночи проходили двое молодых людей. На них напали, обоих порезали, один умер, другой в реанимации. Точнее информацию не могу сказать. Один из них мой брат», — написал Мельчаков, попросив читателей поделиться любыми подробностями произошедшего.

Позднее в разговоре с изданием «Новый Омск» мужчина подтвердил, что погибший — бывший футболист Егор Дробыш. Нападение произошло у пересечения улиц Магистральной и XIX Партсъезда в Городке Нефтяников. Некоторые пользователи соцсетей в комментариях к новости отметили, что этот район опасно посещать в ночное время.

Следственный комитет РФ по Омской области сообщил о возбуждении уголовных дел по фактам убийства Дробыша и покушения на жизнь его 22-летнего друга. По данным следователей, нападение произошло ночью на Магистральной улице. Неизвестный мужчина нанёс ножевые ранения молодым людям, после чего скрылся. Один из потерпевших погиб на месте, а второй был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Начаты разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и поиск виновного лица.

«Проводятся оперативно-следственные действия. На раскрытие данного преступления брошены силы наиболее опытных сотрудников уголовного розыска», — заявил начальник пресс-службы УМВД по Омской области Алексей Командыков.

Друг футболиста был срочно доставлен в Клинический медико-хирургический центр, где его успешно прооперировали. Об этом сообщил «12 канал». Хирургическое вмешательство заняло около полутора часов. По словам врачей, злоумышленник использовал нож с длинным лезвием, однако ему не удалось задеть сердце, благодаря чему жизнь пострадавшего удалось спасти. Утром 27 января он пришёл в себя и уже пообщался со следователями.

Подробности произошедшего также сообщаются в Telegram-канале LIFE SHOT. По информации издания, Дробыш вместе с приятелем возвращался поздно вечером из магазина, в котором продавалось пиво. Оба при этом находились в нетрезвом состоянии. Нападение с применением ножа на них совершили несколько человек. Омское издание Om1 отметило, что тело Дробыша было найдено примерно в 200 м от предполагаемого места нападения. Ни свидетелей, ни камер наблюдения, которые могли бы зафиксировать преступление, там не было.

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О смерти Дробыша также сообщил его бывший клуб, разместив новость на своём официальном сайте. В прошлом он регулярно выходил на поле в составе молодёжной команды омичей и был одним из её лидеров. В основном составе «Иртыша» молодой человек провёл три матча на позиции опорного полузащитника в зоне «Восток» Профессиональной футбольной лиги. Он выходил на замену в мае 2019 года в последних турах сезона, отыграв в общей сложности 17 минут. В клубе погибшего охарактеризовали только с лучшей стороны.

«Хороший, добрый, открытый парень был. Бесконфликтный, спокойный. В команде у него ни с кем не было конфликтов. С журналистами любил пообщаться, мы неоднократно записывали интервью. Ничего плохого точно сказать про него не могу», — сообщил пресс-секретарь «Иртыша» Дмитрий Кунгурцев Telegram-каналу «Город55».

В декабре Дробыш покинул команду и больше не выступал на профессиональном уровне, но продолжал ездить на городские и студенческие соревнования. С уходом из «Иртыша» он принимал участие в каждом розыгрыше мини-футбольной лиги Омска в составе разных команд. В сезоне осень-зима 2020/21 Дробыш выступал за «Вортэкс». На момент смерти он был лучшим бомбардиром коллектива. 12 января он в последний раз вышел на площадку в матче с SaxaLin, а двумя днями ранее во встрече с RED забил последний в жизни мяч.