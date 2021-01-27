В Омске возбудили дело по факту убийства экс-футболиста «Иртыша»
- ©omskfootball
- vk.com
Об этом говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области.
«По предварительным данным, около 02:20 27 января 2021 года на улице Магистральной в городе Омске неизвестный мужчина нанёс ножевые ранения потерпевшим, после чего скрылся. 21-летний молодой человек скончался на месте, второй потерпевший госпитализирован, за его жизнь борются врачи», — заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Омске погиб 21-летний экс-футболист «Иртыша».