В Омске возбудили дело по факту убийства экс-футболиста «Иртыша»

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В Омске возбудили уголовные дела по факту убийства бывшего футболиста «Иртыша» Егора Дробыша и покушения на жизнь его товарища.
В Омске возбудили дело по факту убийства экс-футболиста «Иртыша»
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Об этом говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области.

«По предварительным данным, около 02:20 27 января 2021 года на улице Магистральной в городе Омске неизвестный мужчина нанёс ножевые ранения потерпевшим, после чего скрылся. 21-летний молодой человек скончался на месте, второй потерпевший госпитализирован, за его жизнь борются врачи», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Омске погиб 21-летний экс-футболист «Иртыша».

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