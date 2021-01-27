В Омске возбудили дело по факту убийства экс-футболиста «Иртыша»

В Омске возбудили уголовные дела по факту убийства бывшего футболиста «Иртыша» Егора Дробыша и покушения на жизнь его товарища.

Об этом говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области.

«По предварительным данным, около 02:20 27 января 2021 года на улице Магистральной в городе Омске неизвестный мужчина нанёс ножевые ранения потерпевшим, после чего скрылся. 21-летний молодой человек скончался на месте, второй потерпевший госпитализирован, за его жизнь борются врачи», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Омске погиб 21-летний экс-футболист «Иртыша».