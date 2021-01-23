Умер экс-футболист «Волги» и лучший бомбардир в истории сборной Ямайки Шелтон
- Reuters
- © Action Images / Carl Recine
Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) в Twitter.
Шелтон был признан лучшим бомбардиром сборной Ямайки за всю историю. На его счету 35 голов в 75 матчах за команду.
Кроме того, форвард с 2013 по 2015 год выступал за нижегородскую «Волгу», в составе которой он провёл 23 игры и забил два мяча.
Ранее сообщалось, что экс-футболист ЦСКА Родин скончался в возрасте 39 лет.