Экс-футболист ЦСКА Родин скончался в возрасте 39 лет

Агент Алексей Сафонов сообщил о смерти бывшего игрока московского ЦСКА и молодёжной сборной России по футболу.

«Родик… Один из самых нереализовавших себя футболистов ЦСКА. Земля тебе пухом… Жизнь берёт лучших», — написал Сафонов в Twitter.

Родин являлся воспитанником ЦСКА. За основную команду он дебютировал в 1999 году. Всего он провёл за армейцев семь матчей, а в 2003-м году покинул команду. После этого полузащитник выступал за такие команды как «Кубань» (Краснодар), «Кристалл» (Смоленск), «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк), «Видное», «Анжи» (Махачкала), «Сокол» (Саратов) и «Спортакадемклуб» (Москва).

Ранее сообщалось, что легендарный тренер по бейсболу Томми Ласорда скончался на 94-м году жизни.