Легендарный тренер по бейсболу Ласорда скончался на 94-м году жизни

Легендарный бейсбольный тренер Томми Ласорда скончался в США в возрасте 93 лет.

Как сообщает ESPN, ветеран спорта пережил остановку сердца и был экстренно госпитализирован, но вскоре скончался в больнице. В последние месяцы Ласорда плохо себя чувствовал и проходил лечение. С 8 ноября 2020 года он находился в больнице и вернулся домой лишь в минувший вторник.

Ласорда начал карьеру бейсболиста ещё в 1940-х годах. Наибольшей славы он достиг с «Лос-Анджелес Доджерс», который тренировал с 1976 по 1996 год. На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году Ласорда привёл сборную США к золотым медалям.

В 1997 году он был введён в Национальный зал бейсбольной славы и вплоть до своей смерти оставался старейшим его членом из живущих.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по мини-футболу Рафик Али-Заде умер в возрасте 71 года.