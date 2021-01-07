Бывший тренер «Дины» Али-Заде скончался на 72-м году жизни
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на почётного президента Ассоциации мини-футбола России Семёна Андреева. По его словам, Али-Заде чувствовал себя хорошо, и причина его смерти пока неизвестна.
«Конечно, это большая потеря для всего российского мини-футбола», — подчеркнул Андреев.
Али-Заде много лет проработал тренером, спортивным директором и вице-президентом московской «Дины».
Ранее стало известно, что олимпийский чемпион Москвы — 1980 в толкании ядра Владимир Киселёв скончался на 65-м году жизни в Кременчуге.