Бывший тренер «Дины» Али-Заде скончался на 72-м году жизни

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Заслуженный тренер России по мини-футболу Рафик Али-Заде умер в возрасте 71 года.
Бывший тренер «Дины» Али-Заде скончался на 72-м году жизни
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на почётного президента Ассоциации мини-футбола России Семёна Андреева. По его словам, Али-Заде чувствовал себя хорошо, и причина его смерти пока неизвестна.

«Конечно, это большая потеря для всего российского мини-футбола», — подчеркнул Андреев.

Али-Заде много лет проработал тренером, спортивным директором и вице-президентом московской «Дины».

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион Москвы — 1980 в толкании ядра Владимир Киселёв скончался на 65-м году жизни в Кременчуге.

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