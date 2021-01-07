Бывший тренер «Дины» Али-Заде скончался на 72-м году жизни

Заслуженный тренер России по мини-футболу Рафик Али-Заде умер в возрасте 71 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на почётного президента Ассоциации мини-футбола России Семёна Андреева. По его словам, Али-Заде чувствовал себя хорошо, и причина его смерти пока неизвестна.

«Конечно, это большая потеря для всего российского мини-футбола», — подчеркнул Андреев.

Али-Заде много лет проработал тренером, спортивным директором и вице-президентом московской «Дины».

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион Москвы — 1980 в толкании ядра Владимир Киселёв скончался на 65-м году жизни в Кременчуге.