Не знавший слова «невозможно»: год со дня гибели легенды НБА Коби Брайанта

26 января 2020 года авиакатастрофа унесла жизнь Коби Брайанта. В результате крушения частного вертолёта погибли восемь человек, включая самого баскетболиста, его друзей, а также 13-летнюю дочь Джианну. Дома атлета, которому шёл 42-й год, остались ждать жена Ванесса и трое детей. О наследии легенды НБА — в материале RT.

Кажется, все слова уже сказаны, а слёзы выплаканы. Траурные мероприятия, мемориальные турниры, документальные хроники и фильмы — с момента гибели Коби Брайанта как только не отдавали дань памяти легенде. Обилие вариантов форм благодарности совершенно не удивляет: защитник, который всю карьеру провёл в одном и том же клубе, превратился в икону, настоящую ролевую модель минимум для трёх поколений. Ведь за 20 лет выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации он никогда не опускал планку ниже суперзвёздного уровня. Иначе бы ничего не добился: ни на паркете, ни в жизни.

Сказать что-то новое о легенде «Лейкерс» сегодня практически невозможно. Чуть ли не по дням разобрана его карьера в НБА с пятью чемпионским титулам и двумя званиям MVP финала. Детально рассказана история вражды и примирения со столь же легендарным одноклубником, а затем противником Шакилом О'Нилом. Изучены механизмы его прибыльных проектов, позволивших построить настоящую бизнес империю вокруг бренда «Коби Брайант» и приносящих доход $20 млн в год даже после его смерти.

Однако даже спустя год после гибели Коби Брайант продолжает удивлять. Тем, что изменяет мир и мотивирует людей, вживую с ним не знакомых или соприкоснувшихся по касательной. Миллионы детей, увлекающихся баскетболом, пересматривают нарезки лучших моментов с участием защитника — и пытаются перенять лучшее.

Они слышат истории о невероятной рабочей этике, которая заставляла ветерана даже в 34 года первым приходить в зал задолго до рассвета, чтобы сохранить высочайший тонус — и берут за основу подобное отношение к делу. Они оказываются в команде с бывшими одноклубниками Брайанта или людьми, против которых играл Коби — и проникаются его боевым духом. Ведь «Чёрная Мамба» и вправду был не похож на других.

«В Манчестере мы выбрались после выставочного матча в город отдохнуть. И там встретили всех игроков сборной США, за исключением двоих. Одному из них — Энтони Дэвису — ещё не исполнился 21 год, поэтому тренер Майк Кшишевски запретил ему идти в бар. А вторым был Коби... Он где-то тренировался — был недоволен своим уровнем игры в той встрече», — вспоминает Кирон Ачара, форвард олимпийской сборной Великобритании в 2012 году.

Брайант 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, но так и не стал относиться к нему как к шоу. Даже в выставочных играх Коби хотел побеждать и забирать главные призы. Он был невероятно требователен к партнёрам, но лишь потому что также бескомпромиссно относился к себе. И уважал игру — вне зависимости от того, кто выходил против него на площадку. Очевидцы вспоминали, что даже в тренировочных сражениях на школьных площадках, куда звёзды НБА выбирались в межсезонье поддерживать форму, Брайант выкладывался по полной программе.

«На базе Университета Лойола Мэримаунт, где я учился, Коби устраивал летний баскетбольный лагерь для детей. Однажды я приехал туда и увидел, как он играет против Джеймса Хардена и Демара Дерозана. Какие эпические баталии разворачивались на площадке между Брайантом и Харденом. Видеть такой талант в действии было чем-то потрясающим, сразу становилось понятно, на каком высоком уровне играл Брайант», — признавался свидетель тех противостояний Эшли Гамильтон, проходивший в «Лейкерс» просмотр.

К детям легендарный спортсмен всегда относился максимально трепетно. Своих четырёх девочек Коби называл самым ценным, что есть в жизни. Поэтому когда Джианна пошла по стопам отца и стала демонстрировать задатки превосходной баскетболистки, радости Брайанта не было предела. Ведь в своё время именно Коби дал очень мощный импульс развитию женского баскетбола и привлёк внимание к женской НБА.

Из-за того, что спортсмен тренировал Джианну, часто присутствовал на её школьных играх и говорил о желании увидеть дочь в WNBA через пару лет, турниром заинтересовались спонсоры. Кроме того, состязание перестало восприниматься как летнее дополнение к мужским турнирам, поскольку Брайант и словом, и делом всячески подчёркивал важность получения равных баскетбольных возможностей всеми желающими, вне зависимости от пола.

Благодаря Коби и его сотрудничеству с Nike была выпущена специальная линейка игровых кроссовок для девушек, которая и сегодня остаётся ведущей. Как отмечает Рэйчел Уондеруолл, одна из самых ярких звёзд финальной части женского Евробаскета-2019, даже в Европе наследие Брайанта по продвижению женского баскетбола ценится невероятно высоко.

Наконец — как бы пафосно это ни звучало — Коби и по сей день воспринимается как апологет идеи «добивайтесь невозможного». Всю карьеру он гнался за тенью человека, которого, казалось, невозможно было опередить. И несмотря на жгучую ненависть врагов, раз за разом бросал вызов Майклу Джордану: повторял его достижения по победам в чемпионатах, обходил в индивидуальных номинациях, набирая 81 очко за вечер, и бил рекорды результативности.

Он возвращался в баскетбол после серьёзнейших травм — и на убитых «ахиллах» продолжал творить историю. Наконец, он оставался верным цветам единственной команды, к которой присоединился прямо со школьной скамьи (ещё одно «невозможно» для современной НБА, которое Брайант вынес за скобки) и затем 20 лет подкреплял её величие своими выступлениями.

Его списывали со счетов эксперты, доводили до нервного срыва журналисты, обвиняли в преступлениях представители власти, и предавали друзья. Но всякий раз Коби оставался собой — и выходил на паркет как ни в чём не бывало, чтобы продолжить творить баскетбольную магию. Менялись игроки вокруг него, тренеры, обслуживающий персонал, но люди всё равно приходили в Staples Center посмотреть на Брайанта — и проверить, сумеет ли он вновь победить слово «невозможно». И Коби никогда не подводил. Даже в своей последней игре...

26 января исполнился ровно год, как Коби погиб в авиакатастрофе. И все матчи НБА наверняка предварялись бы минутами молчания и соответствующими церемониями. Однако семья спортсмена попросила Ассоциацию не проводить памятные мероприятия в его честь. Тем не менее, каждый человек, причастный к баскетболу, сегодня наверняка вспомнит о легенде. Ведь его наследие оставило отпечаток в душе каждого, кто хоть раз прикасался к оранжевому мячу.