Дочь Брайанта посмертно выбрана на драфте женской НБА

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На церемонии драфта-2020 женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) сама лига выбрала Джианну Брайант, Алиссу Алтобелли и Пейтон Честер, погибших при крушении вертолёта вместе с экс-игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.
Дочь Брайанта посмертно выбрана на драфте женской НБА
  • Reuters

В результате драфта Джианна Брайант стала самой молодой девушкой, выбранной на драфте женской НБА. На момент гибели ей было 13 лет. Мать Джианны Ванесса Брайант поблагодарила лигу за оказанное внимание.

Трагедия, в результате которой погибли Коби и Джианна Брайант, а также ещё семь человек, произошла 26 января. Погибшие Алиса Алтобелли и Пэйтон Честер играли в одной школьной команде с легендой «Лейкерс».

Ранее в женской НБА учредили награду имени Брайанта и его дочери.

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