Дочь Брайанта посмертно выбрана на драфте женской НБА
- Reuters
В результате драфта Джианна Брайант стала самой молодой девушкой, выбранной на драфте женской НБА. На момент гибели ей было 13 лет. Мать Джианны Ванесса Брайант поблагодарила лигу за оказанное внимание.
Трагедия, в результате которой погибли Коби и Джианна Брайант, а также ещё семь человек, произошла 26 января. Погибшие Алиса Алтобелли и Пэйтон Честер играли в одной школьной команде с легендой «Лейкерс».
Ранее в женской НБА учредили награду имени Брайанта и его дочери.