В женской НБА учредили награду имени Брайанта и его дочери

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Женская национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) учредила награду за развитие популярности баскетбола, которая будет названа в честь погибшего легендарного защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта и его дочери Джианны.
В женской НБА учредили награду имени Брайанта и его дочери
  • Reuters
  • © Kyle Grillot

«Новый приз будет вручаться за вклад в развитие женского баскетбола, увеличение его популярности в обществе. Он назван именами Коби и Джианны Брайант. Коби был большим поклонником женского баскетбола и всегда поддерживал его. Джианна также обожала баскетбол, стремясь достичь тех же вершин в спорте, что и её отец», — гласит сообщение на официальном сайте WNBA

Коби Брайант, его дочь Джианна и ещё семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта в Калифорнии.

Ранее комиссионер НБА заявил, что установить сроки возвращения лиги сейчас нереально.

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