Комиссионер НБА: установить сроки возвращения лиги сейчас нереально

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер на телеконференции совета управляющих американских лиг высказался о невозможности прогнозирования сроков возвращения к нормальной деятельности лиги.

«Сегодня слишком много неизвестных, чтобы устанавливать какие-то сроки. Настолько много, что мы даже не можем и предложить какие-то варианты. Сейчас мы не можем принимать какое-либо решение, и совершенно непонятно, когда сможем», — цитирует Сильвера ESPN.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта после того, как центровой «Юты Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус. После него заразился ряд других баскетболистов лиги.

Ранее сообщалось, что игроки НБА согласились на 25-процентное сокращение зарплат.