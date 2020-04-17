ESPN: Игроки НБА согласились на 25%-ное сокращение зарплат

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков лиги (NBPA) достигли договорённости о снижении зарплат на 25% из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Отмечается, что 1 мая баскетболистам будут осуществлены полные выплаты по зарплате, а уже с 15 мая они начнут получать на 25% меньше.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что баскетболистка «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса скончалась от коронавируса.