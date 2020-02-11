Вдова Брайанта: мой мозг отказывается признавать, что Коби и Джиджи ушли

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, поделилась своими переживаниями после гибели мужа и дочери Джианны.

«Я не хотела выражать чувства словами. Мой мозг отказывается признавать, что Коби и Джиджи ушли. Я не могу принять, что они ушли одновременно. Как будто я пытаюсь разобраться с отсутствием Коби, но моё тело отказывается признавать, что Джианна никогда не вернётся ко мне. Это неправильно. Почему я могу просыпаться каждый день, а моя девочка не имеет такой возможности? Я так зла. У неё было всё, чтобы жить. Но мне нужно быть сильной для моих трёх дочерей. Впадаю в безумие от того, что я не с Коби и Джианной, но благодарна, что я здесь с Натали, Бьянкой и Капри. Я понимаю, что моё состояние — это нормально. Это часть скорби. Я просто хотела поделиться с кем-нибудь, кто также пережил такую трагедию. Я бы хотела, чтобы они были здесь и этот кошмар закончился», — написала Ванесса Брайант в своём Instagram.

41-летний Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта в окрестностях Лос-Анджелеса. Вместе с ним на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. В аварии никто не выжил.

Ранее сообщалось, что на церемонии вручения премии «Оскар» почтили память Коби Брайанта.