Вдова Брайанта: мой мозг отказывается признавать, что Коби и Джиджи ушли

Короткая ссылка
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, поделилась своими переживаниями после гибели мужа и дочери Джианны.
Вдова Брайанта: мой мозг отказывается признавать, что Коби и Джиджи ушли
  • Reuters

«Я не хотела выражать чувства словами. Мой мозг отказывается признавать, что Коби и Джиджи ушли. Я не могу принять, что они ушли одновременно. Как будто я пытаюсь разобраться с отсутствием Коби, но моё тело отказывается признавать, что Джианна никогда не вернётся ко мне. Это неправильно. Почему я могу просыпаться каждый день, а моя девочка не имеет такой возможности? Я так зла. У неё было всё, чтобы жить. Но мне нужно быть сильной для моих трёх дочерей. Впадаю в безумие от того, что я не с Коби и Джианной, но благодарна, что я здесь с Натали, Бьянкой и Капри. Я понимаю, что моё состояние — это нормально. Это часть скорби. Я просто хотела поделиться с кем-нибудь, кто также пережил такую трагедию. Я бы хотела, чтобы они были здесь и этот кошмар закончился», — написала Ванесса Брайант в своём Instagram.

41-летний Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта в окрестностях Лос-Анджелеса. Вместе с ним на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. В аварии никто не выжил.

Ранее сообщалось, что на церемонии вручения премии «Оскар» почтили память Коби Брайанта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить