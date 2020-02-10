На церемонии вручения премии «Оскар» почтили память погибшего баскетболиста Брайанта
- Reuters
В ходе церемонии, которая проходила в театре Dolby в Лос-Анджелесе, на большом экране появилось изображение улыбающегося Брайанта и одна из его цитат: «Жизнь слишком коротка, чтобы застревать на месте и лишаться мотивации. Ты должен идти вперёд».
❤️#Oscars#Kobe— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 10, 2020
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41-летний баскетболист погиб 26 января 2020 года при крушении личного вертолёта. В результате авиакатастрофы также погибли его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. Брайант является обладателем премии «Оскар»-2018 за лучший анимационный короткометражный фильм Dear Basketball («Дорогой баскетбол»).
Ранее на турнире UFC 247 почтили память погибшего баскетболиста Брайанта.