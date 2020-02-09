На турнире UFC 247 почтили память погибшего баскетболиста Брайанта

На турнире UFC 247 в Хьюстоне почтили память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который погиб при крушении вертолёта.

На арене погасили весь свет и вывесили на большой экран майки «Лос-Анджелес Лейкерс» с 8-м и 24-м номерами, под которыми играл Брайант на протяжении всей карьеры.

После девяти секунд молчания, которые символизировали количество жертв катастрофы, в зале начали скандировать имя спортсмена.

Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Ранее Леброн Джеймс повторил данк погибшего Брайанта 19-летней давности.