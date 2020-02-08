Джеймс повторил данк погибшего Брайанта 19-летней давности

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче с «Хьюстон Рокетс» (111:121) совершил слэм-данк, который похож на бросок легендарного баскетболиста Коби Брайанта 19-летней давности.

«Лейкерс» опубликовал в своём Instagram видео, на котором показаны оба броска.

«Привет, мой брат!» — написал Джеймс под постом.

Крушение вертолёта, в результате которого погибли 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2016 год и выиграл с командой пять чемпионских титулов НБА. Он является лидером клуба за всю историю по количеству сыгранных матчей, набранных очков и совершённых перехватов.

Ранее сообщалось, что эксперты не выявили повреждений в двигателе разбившегося вертолёта Брайанта.