Дэвис о чемпионстве «Лейкерс»: Коби был старшим братом для всех нас, и мы сделали это ради него

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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал завоевание командой титула чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2019/20.
Дэвис о чемпионстве «Лейкерс»: Коби был старшим братом для всех нас, и мы сделали это ради него
  • Reuters

«После того как случилась трагедия, всё, что мы делали, мы делали ради Коби. И мы его не подвели. Было бы здорово завершить серию в майках Black Mamba, но сегодня мы были ещё более агрессивными на обеих сторонах площадки. Я знаю, что Коби смотрит на нас и гордится нами. Ванесса гордится нами. Клуб гордится нами. Это многое значит для нас. Коби был старшим братом для всех нас, и мы сделали это ради него», — заявил Дэвис после завоевания титула.

«Лейкерс» выиграл финальную серию с «Майми Хит» со счётом 4:2 и стал чемпионами НБА впервые с 2010 года, когда Коби Брайант привёл команду к титулу.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс прокомментировал чемпионство «Лейкерс».

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