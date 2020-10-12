Джеймс: я обещал, что верну «Лейкерс» туда, где они должны находиться

Короткая ссылка
Форвард клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал завоевание командой титула чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2019/20.
Джеймс: я обещал, что верну «Лейкерс» туда, где они должны находиться
  • Reuters

«Для меня это многое значит. Для меня многое значит представлять этот клуб. Я обещал Джинни Басс, что верну «Лейкерс» туда, где они должны находиться. Я невероятно счастлив быть частью этого великого клуба. Спасибо тренерскому штабу, партнёрам по команде и всем, кто здесь сейчас находится. Мы заслужили уважение. Роб Пелинка заслужил, Фрэнк Фогель, клуб, болельщики, и я тоже, чёрт возьми, заслужил уважение», — заявил Джеймс после завоевания титула.

«Лейкерс» выиграл финальную серию с «Майми Хит» со счётом 4:2 и стал чемпионом НБА впервые с 2010 года.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» в 17-й раз стал чемпионом НБА, повторив рекорд «Бостона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить