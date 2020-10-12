Джеймс: я обещал, что верну «Лейкерс» туда, где они должны находиться

Форвард клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал завоевание командой титула чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2019/20.

«Для меня это многое значит. Для меня многое значит представлять этот клуб. Я обещал Джинни Басс, что верну «Лейкерс» туда, где они должны находиться. Я невероятно счастлив быть частью этого великого клуба. Спасибо тренерскому штабу, партнёрам по команде и всем, кто здесь сейчас находится. Мы заслужили уважение. Роб Пелинка заслужил, Фрэнк Фогель, клуб, болельщики, и я тоже, чёрт возьми, заслужил уважение», — заявил Джеймс после завоевания титула.

«Лейкерс» выиграл финальную серию с «Майми Хит» со счётом 4:2 и стал чемпионом НБА впервые с 2010 года.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» в 17-й раз стал чемпионом НБА, повторив рекорд «Бостона».