Королева баскетбола: как россиянка Бекки Хэммон стала первой в мире женщиной, руководившей командой в НБА

Бывшая разыгрывающая сборной России по баскетболу Бекки Хэммон стала первой женщиной, возглавившей команду НБА. Ассистент «Сан-Антонио Спёрс» взяла на себя управление коллективом во встрече с «Лос-Анджелес Лейкерс» после того, как главный тренер Грегг Попович был удалён за два технических фола. Как призёр Олимпийских игр и чемпионата Европы вошла в историю сильнейшей лиги планеты — в материале RT.

Исторический момент, который превратил 43-летнюю ассистентку «шпор» в главного тренера, случился во второй четверти домашнего матча команды против «Лос-Анджелес Лейкерс». Грегг Попович, руководивший клубом с 1996 года, был удалён арбитрами за споры. Однако перед тем, как покинуть площадку, специалисту требовалось выбрать сменщика, который доведёт матч до конца. В штабе «Спёрс» только ключевых ассистентов практически полдесятка, и это не считая профильных тренеров — по развитию защиты, бросковых навыков и так далее. Однако Попович уверенно указал именно на Хэммон, официально подтвердив назначение фразой «Теперь ты их гоняй» — в характерном ироничном ключе.

Впрочем, такому решению вряд ли кто-то удивился. Ведь Бекки с 2014 года работает в Сан-Антонио — городе, где восемь сезонов подряд выполняла роль плеймейкера в местной команде женской НБА «Старз». И завершив карьеру, она, что вполне логично, осталась баскетбольным тренером. Ведь её игровой интеллект, умение находить общий язык с партнёрами и глубокое понимание того, что происходит на площадке, всегда выделяли Хэммон из числа конкуренток. Именно поэтому за её натурализацию ратовали тренеры и функционеры в российском баскетболе: в конце минувшего десятилетия равной разыгрывающей московского ЦСКА в Европе точно не было. В феврале 2008 года Бекки получила российский паспорт, после чего привела национальную команду к бронзе Олимпиады в Китае и серебру чемпионата Европы в Латвии. В 2009 году Хэммон даже получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

Кроме того, у Бекки был опыт управления «Спёрс» в выставочных матчах. В 2015-м техасцы под её руководством выиграли Летнюю лигу НБА, в октябре 2017-го она исполнила роль главного тренера в предсезонном поединке клуба против «Денвер Наггетс». Плюс в минувшем сезоне перед рестартом регулярного чемпионата «Сан-Антонио» ротировал ассистентов на позиции главного, чтобы избежать проблем, если после товарищеских матчей в баббле кто-то из штаба заболеет коронавирусом. И всякий раз Хэммон уверенно исполняла обязанности, показывая, что не зря является первой в истории женщиной, взятой в ассистенты клубом НБА на полную ставку.

Глядя на развитие карьеры Бекки, казалось, что рано или поздно она сделает следующий шаг. Ведь несмотря на сокращение количества женщин в штабах НБА (по сравнению с прошлым годом их стало меньше на пять — с рекордных 11 число упало до шести), она оставалась в обойме и высоко котировалась в лиге в целом. Когда в 2018-м «Сан-Антонио» покинул специалист по защите Джеймс Боррего, чтобы возглавить «Шарлотт», именно Хэммон получила повышение в штаб ключевых ассистентов. Когда же осенью 2020-го из команды помощников ушёл легендарный Тим Данкан, всю карьеру — с 1997-го по 2016-й — выступавший в «Спёрс», именно Хэммон стала основным консультантом главного тренера. Так что её появление в главной роли было лишь вопросом времени.

Интересно, что историческое событие могло случиться с Бекки ещё два с половиной года назад. По данным СМИ, в 2018-м её приглашали на собеседование в «Милуоки», «Детройт» и «Индиану». Но всякий раз работу получали конкуренты — мужчины. Тем не менее женщина продолжала подтверждать свой высокий уровень в «Сан-Антонио» и добивалась всё большего признания.

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Несмотря на то что «Спёрс» под руководством Хэммон проиграл «Лейкерс» 107:121, манеру ведения игры специалисткой высоко оценили даже конкуренты. Главный тренер калифорнийцев Фрэнк Вогель рассыпался в комплиментах решениям Бекки по ротации и уверил журналистов, что уже в ближайшее время из неё получится отличный главный тренер. Тогда как лидер чемпионов Леброн Джеймс и вовсе заявил, что решение Поповича имеет поворотное значение в жизни НБА.

«Приятно слышать, как она выкрикивает указания и назначает комбинации. Бекки Хэммон вкладывает в игру всю душу, так что поздравляю её и нашу лигу», — приводит слова Джеймса The New York Times.

Позитивно отнеслись к стилю управления Хэммон и игроки клуба. В частности, один из лидеров команды Деджонте Мюррей не скрывал восхищения поведением тренера: «Её ждёт большое будущее. Надеюсь, она не сдастся и продолжит трудиться. Кто знает, станет она однажды главным тренером или нет, но она точно на верном пути».

Остаётся добавить, что Поповичу в конце января исполнится 72 года. Сегодня он совмещает роль главного тренера «Спёрс» с руководством национальной сборной США и является самым успешным тренером НБА по числу побед. Завоевав золото Олимпиады в Токио, пятикратный чемпион ассоциации и трёхкратный обладатель звания «Тренер года» выиграет фактически всё, что только можно в истории. И наверняка задумается о том, чтобы уйти на покой. Как показал старт нынешнего сезона, если доверить «Спёрс» Бекки Хэммон, клуб точно окажется в надёжных руках.