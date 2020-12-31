Экс-баскетболистка сборной России стала первой женщиной, выступившей в качестве главного тренера команды НБА

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Ассистент «Сан-Антонио Спёрс» Бекки Хэммон стала первой женщиной, выступившей в роли главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в официальном матче.
Экс-баскетболистка сборной России стала первой женщиной, выступившей в качестве главного тренера команды НБА
  • © REUTERS / Scott Wachter

Хэммон взяла на себя управление «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:121) после удаления главного тренера команды Грега Поповича за два технических фола.

«Сан-Антонио» включил Хэммон в тренерский штаб в 2014 году. Она стала первой женщиной, которая начала работу в клубе НБА на постоянной основе.

В период игровой карьеры Хэммон в составе сборной России становилась бронзовым призёром Олимпийских игр в 2008 году и серебряным призёром ЧЕ-2009. В России бывшая баскетболистка выступала за московский ЦСКА, «Надежду» (Оренбург) и команду «Спарта и К» (Видное). 

Ранее «Голден Стэйт» одолел «Детройт» в матче НБА, Карри набрал 31 очко.

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