Экс-игрок женской сборной России пройдёт собеседование на должность главного тренера клуба НБА

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» проведёт собеседование на должность главного тренера с бывшим игроком женской сборной России Бекки Хэммон.

Об этом сообщает ESPN.

В настоящий момент Хэммон занимает должность ассистента главного тренера «Сан-Антонио Спёрс». В 2014 году она стала первой женщиной-тренером в НБА, заняв эту должность в техасской команде, теперь она станет первой женщиной, которая пройдёт собеседования на должность главного тренера в клубе НБА.

Отмечается, что Хэммон не является главным кандидатом на этот пост.

В феврале 2008 года американская баскетболиста приняла российское гражданство и в составе сборной России завоевала бронзу Олимпиады-2008, а также серебро чемпионата Европы 2009 года.

Ранее сообщалось, что «Бостон» увеличил преимущество над «Филадельфией» в серии плей-офф НБА.