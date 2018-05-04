«Бостон» увеличил преимущество над «Филадельфией» в серии плей-офф НБА

Короткая ссылка
«Бостон Селтикс» на домашней площадке взял верх над «Филадельфия Севенти Сиксерс» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 108:103.

В составе «Селтикс» самыми результативными стали Джейсон Тейтум (21 очко) и Эл Хорфорд (13 очков и 12 подборов).

У «Севенти Сиксерс» отличились Джей Джей Редик (23 очка) и Джоэл Эмбиид (20 очков и 14 подборов).

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:0. Третий матч состоится в Филадельфии 5 мая.

Ранее «Кливленд Кавальерс» переиграл «Торонто Рэпторс» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Баскетбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных