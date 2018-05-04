«Кливленд» переиграл «Торонто» во втором матче серии плей-офф НБА, Джеймс набрал 43 очка

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«Кливленд Кавальерс» переиграл «Торонто Рэпторс» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 128:110.

В составе «Кливленда» дабл-дабл оформили Леброн Джеймс (43 очка и 14 передач) и Кевин Лав (31 очко и 11 подборов).

У «Торонто» самым результативным стал Демар Дерозан, набравший 24 очка.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Кливленда». Следующая игра состоится 5 мая в Кливленде.

Ранее сообщалось, что серб Игор Кокошков будет назначен главным тренером клуба НБА «Финикс Санз».

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