СМИ: Бывшая баскетболистка сборной России Хэммон может возглавить «Детройт»
Об этом сообщает Detroit News.
«Это интересный и квалифицированный кандидат. Она законный претендент на место главного тренера наряду с другими помощниками тренеров клубов лиги», — заявил источник в лиге.
Отмечается, что конкурентом Хэммон на эту должность является бывший ассистент главного тренера «Торонто» Джерри Стэкхауз.
Ранее сообщалось, что экс-игрок женской сборной России пройдёт собеседование на должность главного тренера клуба НБА.