СМИ: Бывшая баскетболистка сборной России Хэммон может возглавить «Детройт»

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Бывшая баскетболистка сборной России Бекки Хэммон является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс».

Об этом сообщает Detroit News.

«Это интересный и квалифицированный кандидат. Она законный претендент на место главного тренера наряду с другими помощниками тренеров клубов лиги», — заявил источник в лиге.

Отмечается, что конкурентом Хэммон на эту должность является бывший ассистент главного тренера «Торонто» Джерри Стэкхауз.

Ранее сообщалось, что экс-игрок женской сборной России пройдёт собеседование на должность главного тренера клуба НБА.

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