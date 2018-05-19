СМИ: Бывшая баскетболистка сборной России Хэммон может возглавить «Детройт»

Бывшая баскетболистка сборной России Бекки Хэммон является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс».

Об этом сообщает Detroit News.

«Это интересный и квалифицированный кандидат. Она законный претендент на место главного тренера наряду с другими помощниками тренеров клубов лиги», — заявил источник в лиге.

Отмечается, что конкурентом Хэммон на эту должность является бывший ассистент главного тренера «Торонто» Джерри Стэкхауз.

Ранее сообщалось, что экс-игрок женской сборной России пройдёт собеседование на должность главного тренера клуба НБА.