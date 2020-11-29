НБА объявила дату церемонии введения Брайанта в Зал славы

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила дату церемонии введения погибшей легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта в Зал славы.
НБА объявила дату церемонии введения Брайанта в Зал славы
  • globallookpress.com
  • © Javier Rojas/Keystone Press Agency

Как сообщает официальный сайт НБА, торжественная церемония состоится с 13 по 15 мая 2021 года. Изначально церемония должна была пройти с 28 по 30 августа 2020 года в Спрингфилде, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Также в Зал славы будут введены: пятикратный чемпион НБА Тим Данкан, олимпийские чемпионы в составе сборной США Кевин Гарнетт и Тамика Кэтчингс, тренеры Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, Руди Томьянович и экс-генсек Международной федерации баскетбола (FIBA) Патрик Бауманн, скончавшийся в 2018 году.

Частный вертолёт 41-летнего Брайанта потерпел крушение в Калабасасе вблизи Лос-Анджелеса (штат Калифорния) 26 января 2020 года. На борту находились девять человек, в том числе сам баскетболист и его 13-летняя дочь Джианна.

Ранее сообщалось, что вдова Брайанта поздравила «Лейкерс» с завоеванием чемпионства в НБА.

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