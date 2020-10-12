Вдова Брайанта поздравила «Лейкерс» с завоеванием чемпионства в НБА
- Reuters
«Поздравляю, дядя Пи (Роб Пелинка, генеральный менеджер клуба. — RT). Поздравляю, «Лейкерс». Коби был прав. «Придерживайтесь курса, блокируйте помехи». Жаль, что Коби и Джиджи этого не видят», – приводит слова Ванессы Брайант Clutch Points.
«Лейкерс» выиграл финальную серию с «Майами Хит» со счётом 4:2 и стал чемпионами НБА впервые с 2010 года, когда Коби Брайант привёл команду к титулу.
41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек погибли при крушении вертолёта, которое произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.
Ранее сообщалось, что Энтони Дэвис посвятил чемпионство «Лейкерс» Коби Брайанту.