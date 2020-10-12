Вдова Брайанта поздравила «Лейкерс» с завоеванием чемпионства в НБА

Ванесса Брайант, вдова пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, поздравила команду с завоеванием первого со времён выступлений её супруга чемпионского титула.

«Поздравляю, дядя Пи (Роб Пелинка, генеральный менеджер клуба. — RT). Поздравляю, «Лейкерс». Коби был прав. «Придерживайтесь курса, блокируйте помехи». Жаль, что Коби и Джиджи этого не видят», – приводит слова Ванессы Брайант Clutch Points.

«Лейкерс» выиграл финальную серию с «Майами Хит» со счётом 4:2 и стал чемпионами НБА впервые с 2010 года, когда Коби Брайант привёл команду к титулу.

41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек погибли при крушении вертолёта, которое произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что Энтони Дэвис посвятил чемпионство «Лейкерс» Коби Брайанту.