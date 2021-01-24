Призёр ЧМ по лыжным гонкам Чеботко погиб в ДТП

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Казахстанский лыжник Николай Чеботко разбился насмерть в результате автомобильной аварии в ночь с 23 на 24 января.
Призёр ЧМ по лыжным гонкам Чеботко погиб в ДТП
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«Сегодня ночью Чеботко разбился на машине, он не справился с управлением. Стояло дерево под наклоном, именно в эту часть дерева влетела его машина, её зажало. Он не сумел оттуда выбраться и погиб на месте. Его друг вылетел через лобовое стекло, потеряв сознание. Когда очнулся, то вызвал скорую помощь, но было уже поздно. Мы все скорбим. Невозможно поверить в это, мы бегали с ним с юниоров», — сказал олимпийский чемпион Александр Легков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чеботко погиб в возрасте 38 лет. Он являлся бронзовым призёром чемпионата мира в командном спринте и победителем командного спринта на этапе Кубка мира. 

Ранее сообщалось, что умер экс-футболист «Волги» и лучший бомбардир в истории сборной Ямайки Шелтон.

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