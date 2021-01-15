Скончался получивший на ралли «Дакар» травмы французский мотогонщик

Короткая ссылка
Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от травм, полученных во время падения на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар».
Скончался получивший на ралли «Дакар» травмы французский мотогонщик
  • @dakar
  • Twitter

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду Шерпена Heros des Belles-Motos в Facebook.

Уточняется, что 52-летний француз получил серьёзную травму головы после падения на седьмом этапе «Дакара». После этого мотогонщик был немедленно доставлен в больницу и введён в искусственную кому.

Ему сделали операцию, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался.

Информацию о смерти мужчины подтвердили также на странице спортивного мероприятия в Facebook.

52-летний гонщик участвовал в «Дакаре» в четвёртый раз.

Ранее сообщалось, что экипаж Шибалова победил на 11-м этапе «Дакара».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить