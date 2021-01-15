Скончался получивший на ралли «Дакар» травмы французский мотогонщик
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду Шерпена Heros des Belles-Motos в Facebook.
Уточняется, что 52-летний француз получил серьёзную травму головы после падения на седьмом этапе «Дакара». После этого мотогонщик был немедленно доставлен в больницу и введён в искусственную кому.
Ему сделали операцию, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался.
Информацию о смерти мужчины подтвердили также на странице спортивного мероприятия в Facebook.
52-летний гонщик участвовал в «Дакаре» в четвёртый раз.
Ранее сообщалось, что экипаж Шибалова победил на 11-м этапе «Дакара».