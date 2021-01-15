Скончался получивший на ралли «Дакар» травмы французский мотогонщик

Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от травм, полученных во время падения на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду Шерпена Heros des Belles-Motos в Facebook.

Уточняется, что 52-летний француз получил серьёзную травму головы после падения на седьмом этапе «Дакара». После этого мотогонщик был немедленно доставлен в больницу и введён в искусственную кому.

Ему сделали операцию, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался.

Информацию о смерти мужчины подтвердили также на странице спортивного мероприятия в Facebook.

52-летний гонщик участвовал в «Дакаре» в четвёртый раз.

Ранее сообщалось, что экипаж Шибалова победил на 11-м этапе «Дакара».