Экипаж Шибалова победил на 11-м этапе «Дакара»
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Шибалов преодолел дистанцию 464 км за 4 часа 46 минут 38 секунд.
Вторым финишировал ещё один экипаж «КамАЗ-мастер» — под управлением Айрата Мардеева. Третье место занял белорус Алексей Вишневский, представляющий команду «МАЗ-СПОРТавто».
Лидером генеральной классификации в зачёте грузовиков остаётся ещё один представитель «КамАЗ-мастер» — Дмитрий Сотников, опережающий Шибалова на 39 минут 58 секунд. Тройку лидеров, с отставание в 1 час 11 минут 30 секунд замыкает Мардеев.
Ранее сообщалось, что Сергей Карякин победил на десятом этапе «Дакара»