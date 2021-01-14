Экипаж Шибалова победил на 11-м этапе «Дакара»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова одержал победу на 11-м этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков.

Шибалов преодолел дистанцию 464 км за 4 часа 46 минут 38 секунд.

Вторым финишировал ещё один экипаж «КамАЗ-мастер» — под управлением Айрата Мардеева. Третье место занял белорус Алексей Вишневский, представляющий команду «МАЗ-СПОРТавто».

Лидером генеральной классификации в зачёте грузовиков остаётся ещё один представитель «КамАЗ-мастер» — Дмитрий Сотников, опережающий Шибалова на 39 минут 58 секунд. Тройку лидеров, с отставание в 1 час 11 минут 30 секунд замыкает Мардеев.

Ранее сообщалось, что Сергей Карякин победил на десятом этапе «Дакара»