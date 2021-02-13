Скончался олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Власов

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Олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике, легендарный советский спортсмен Юрий Власов ушёл из жизни в возрасте 85 лет.
Скончался олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Власов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБК Спорт», ссылаясь на президента Федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова.

«Юрий Власов — это человек, который сделал величайший вклад в мировой спорт и в тяжёлую атлетику. Он олицетворял не просто спорт, был ярким примером для подражания и как писатель, и как политик. Потому его вклад в советский спорт и тяжёлую атлетику неоценим», — сказал Агапитов.

Власов завоевал золотую медаль на Олимпиаде-1960 в Риме, а также стал серебряным призёром соревнований в Токио. Он четырежды становился чемпионом мира и шесть раз — чемпионом Европы. За карьеру установил 31 рекорд мира.

Ранее сообщалось, что тяжелоатлетка Каширина пропустит ЧЕ из-за вопросов со стороны WADA.

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