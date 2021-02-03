Тяжелоатлетка Каширина пропустит ЧЕ из-за вопросов со стороны WADA

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Пятикратная чемпионка мира по тяжёлой атлетике россиянка Татьяна Каширина не примет участия в предстоящем чемпионате Европы по тяжёлой атлетике.
Тяжелоатлетка Каширина пропустит ЧЕ из-за вопросов со стороны WADA
  • Reuters

«К сожалению, Каширина не выступит на чемпионате Европы. К ней есть определённые вопросы со стороны WADA. Она не участвовала в Кубке России в Старом Осколе, одном из отборочных турниров к чемпионату Европы. Пока мы не знаем, как завершится данная ситуация. Мы всегда рассчитываем на Каширину, но, к сожалению, её шансы выступить на чемпионате Европы минимальны», — приводит РИА Новости слова президента Федерации тяжёлой атлетики России Максима Агапитова.

29-летняя Каширина является пятикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.

В конце декабря 2020 года стало известно о её временном отстранении по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Каширина в 2006 году уже была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

Чемпионат Европы пройдёт в Москве с 3 по 11 апреля.

Ранее менеджер боксёра Ковалёва высказался о проваленном допинг-тесте россиянина.

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